FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Jahreszahlen von 129 auf 125 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Preisentwicklung in der Januar-Erneuerung entspreche seinen Erwartungen, während er das kräftige Prämienwachstum des Rückversicherers als eine leicht positive Überraschung sehe, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der etwas verschlechterten Indikation für die Schaden-Kosten-Quote reduzierte Wenzel seine Gewinnschätzungen moderat./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 14:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 15:14 / MEZ



