ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück angesichts des sich der US-Südostküste nähernden Wirbelsturms Florence auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Durch die Zusammenrechnung von Verlusten im Verlauf des dritten Quartals dürften bereits etwa 50 Prozent der Budgets für Naturkatastrophen für dieses Jahresviertel aufgebraucht sein, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zwar dürfte Florence auch ins Budget der Hannover Rück hauen, allerdings seien die Risiken in anderen Bereichen geringer geworden./ck/ag



Datum der Analyse: 12.09.2018



