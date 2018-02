FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2017 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 122 Euro belassen. Der Überschuss des Rückversicherers habe seine Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe seine hohe Gewinnstabilität erneut gezeigt. Die Januar-Erneuerungsrunde für Rückversicherungsverträge sei zwar etwas enttäuschend verlaufen. Allerdings seien die Aussichten für das Gewinnwachstum in den Jahren 2018 und 2019 gut. Zudem überzeugten die Papiere mit einer attraktiven Dividendenrendite./mis/bek



Datum der Analyse: 07.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.