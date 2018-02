NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Reederei habe mit ihren Eckdaten für 2017 einen guten Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen dank einer starken Kostenkontrolle übertroffen. Die Entwicklung der Nettoschulden habe seine Erwartung aber dennoch nur erfüllt./tih/bek



Datum der Analyse: 28.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.