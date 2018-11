LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 28 Euro gesenkt. Bei der Reederei sollten Anleger zwei große Risiken auf der Agenda haben: Die Nachfrage und die Treibstoffpreise, schrieb Analyst Parash Jain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal sei zwar gut verlaufen, ein schwacher Start in das Jahr 2019 zeichne sich aber ab. Er kürzte seine Gewinnschätzungen deutlich./tih/la



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.