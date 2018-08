NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sowohl die verschifften Volumina als auch die erzielten Preise hätten dazu beigetragen, dass der operative Gewinn die Konsensprognose übertroffen habe, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittelfristig bleibe das Branchenumfeld günstig - trotz zunehmender geopolitischer Risiken./bek/ag



Datum der Analyse: 10.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.