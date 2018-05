HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Container-Reederei befinde sich trotz steigender Treibstoffkosten auf Kurs, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sollte steigen, so dass sich die Frachtraten im zweiten Halbjahr verbessern dürften. Darüber hinaus seien die Aktien immer noch attraktiv bewertet./la/mis



Datum der Analyse: 15.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.