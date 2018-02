NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Unter allen europäischen Baustoffkonzernen hätten sich die Heidelberger die ehrgeizigsten Ziele für 2017 gesetzt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Roseberg glaubt dennoch, dass das Unternehmen diese erreicht haben könnte. Für 2018 dürfte HeidelbergCement sich ebenfalls optimistisch äußern./la/mis



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.