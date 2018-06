NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der Baustoffekonzern habe mit der überraschenden Übernahme von Italcementi bei den Anlegern Vertrauen verloren, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die anstehende Kapitalmarktveranstaltung biete Gelegenheit, eine neue Vision, eine glaubwürdige Strategie zur Wertsteigerung und neue, realistische mittelfristige Ziele vorzustellen./gl/ajx



Datum der Analyse: 06.06.2018



