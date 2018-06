NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Die Ziele des Baustoffkonzerns für die Schaffung freier Barmittel von 2018 bis 2020 erschienen realistisch, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Ziele für die Ergebnisse seien eher konservativ angesetzt./mf/la



Datum der Analyse: 20.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.