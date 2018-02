NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement vor vorläufigen Zahlen für 2017 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Seine Erwartung für den operativen Gewinn (Ebitda) von 855 Millionen Euro im Schlussquartal liege leicht unter der durchschnittlichen Marktschätzung, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch 2018 dürfte der Baustoffkonzern die aktuelle Ebitda-Erwartung des Marktes verfehlen. Diese mittlere Schätzung dürfte weiter sinken./mis/ck



Datum der Analyse: 06.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.