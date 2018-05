NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 98 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Zementkonzern. Im Schnitt habe er seine Prognosen für den Gewinn je Aktie und das operative Ergebnis (Ebitda) in den Jahren 2018 bis 2022 um circa 1 Prozent reduziert. Die Aktien hält er derweil aber weiter für attraktiv bewertet./tih/mis



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.