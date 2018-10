FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Markt sei sehr nervös und sehe das angestrebte operative Ergebniswachstum des Baustoffekonzerns als ehrgeizig an, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des 29-prozentigen Kursrückgangs seit Jahresbeginn sei die Aktie indes extrem attraktiv bewertet. Zudem sei im dritten Quartal Besserung in Sicht./gl/bek



Datum der Analyse: 11.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.