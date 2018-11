NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für HeidelbergCement von 85 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Für die vom Zementhersteller geplanten Beteiligungsverkäufe müssten sich erst einmal Käufer finden, die zur Zahlung einer Prämie bereit sind, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe nur begrenzt Einfluss auf das Vorankommen in diesem Verkaufsprozess./bek/ajx



Datum der Analyse: 14.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.