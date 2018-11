FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberger Druck nach Zahlen von 3,30 auf 2,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei auf der Ertragsseite schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen. Dank des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres sollten die Geschäftsjahresziele 2018/19 aber am unteren Ende erreicht werden können./ajx/ck



Datum der Analyse: 13.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.