FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Heidelberger Druck von 2,20 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber wertet den Einstieg des neuen Ankeraktionärs aus China in in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insgesamt positiv. Der Liquiditätszufluss stärke die Bilanz, die Position im Verpackungsmarkt werde untermauert und es winkten operative Synergien bei Produktion und Einkauf. Übernahmespekulationen durch die angestrebte Beteiligung weiterer strategischer Investoren sollten die Aktien weiter antreiben, so der Experte./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 14:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2019 / 14:47 / MEZ



