FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 3,10 auf 2,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Kosten, insbesondere im Lohnbereich, seien für das zweite Geschäftsquartal und das Gesamtjahr des Druckmaschinenherstellers nicht ausreichend vom Analystenkonsens berücksichtigt, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei noch nicht an der Zeit, um positiver auf die Aktie zu blicken./tih/bek



Datum der Analyse: 07.11.2018



