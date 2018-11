FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie 2018 und 2019. Das Wettbewerbsumfeld in der wichtigen Region Westeuropa sei schwierig. Im Klebstoffgeschäft verlangsame sich die Wachstumsdynamik./ajx/gl



Datum der Analyse: 15.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.