HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen und Ausblick von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Zunächst belasteten die geplanten Aufwendungen die Ergebnisgrößen des Konsumgüterherstellers, was sich im Ausblick für 2019 zeige, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diesen habe Henkel zwar bestätigt, aber eben auch einen Ergebnisrückgang in Aussicht stellt./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 14:38 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 14:49 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.