LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Dynamik im bislang starken Klebstoffgeschäft des Konsumgüterproduzenten könne in diesem Jahr etwas nachlassen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die künftigen Margen sei er dagegen positiv gestimmt./bek/la



Datum der Analyse: 23.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.