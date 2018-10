NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Sie bleibe mit Blick auf den Konsumgüterhersteller vorsichtig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe Anzeichen für eine abnehmende Dynamik im Klebstoffbereich, während das Konsumgeschäft schwierig bleibe. Die Expertin verwies konkret auf schwache Resultate des Mischkonzerns 3M sowie zurückhaltende Erwartungen für den Klebstoffhersteller H. B. Fuller aus den USA./gl/he



Datum der Analyse: 23.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.