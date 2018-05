ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe die moderaten Konsensschätzungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings hätten Probleme beim Vertrieb in Nordamerika den Konsumgüterhersteller Umsatz gekostet./bek/tih



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.