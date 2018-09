FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Auf dem Analysten- und Investorentag in London habe das Management die Ziele für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 bestätigt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei soll der Schwerpunkt auf Wachstum und Margen liegen, was die Kaufempfehlung für die Aktie unterstreiche./mf/zb



Datum der Analyse: 06.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.