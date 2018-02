NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz (H&M) nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 schwedische Kronen belassen. Der Textilhändler habe noch viel Arbeit vor sich, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen, noch kleinen Marken des Unternehmens wüchsen schnell - das Hauptproblem seien aber die Ladengeschäfte der Schweden./gl/bek



Datum der Analyse: 15.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.