FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Hypoport von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 178 auf 211 Euro angehoben. Analyst Michael Dunst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass die Papiere des Finanzdienstleisters sein neues Kursziel nach einem sehr starken Lauf so gut wie erreicht hätten. Seine Gewinnschätzungen je Aktie bis zum Jahr 2020 hatte er gemeinsam mit seinen Erwartungen für das Neugeschäft am deutschen Immobilienmarkt angehoben./tih/gl



Datum der Analyse: 27.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.