FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Hypoport nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 167 auf 174 Euro angehoben. Die dritte Übernahme in zwei Monaten biete dem Finanzdienstleister erneut viel Potenzial für Querverkäufe und profitables Wachstum, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/la



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.