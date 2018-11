NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,40 Euro belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn der niederländischen Bank habe unter anderem dank niedrigerer Kosten, guter Zinserträge und dem Privatkundengeschäft in Deutschland über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/ajx



Datum der Analyse: 01.11.2018



