ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. In Erwartung zunehmender Fusions- und Übernahmeaktivitäten und steigender europäischer Leitzinsen ab 2019 dürfte sich das Chance/Risiko-Verhältnis der europäischen Bankenlandschaft bessern, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zu seinen "Top Picks" gehören neben der ING unter anderem auch Banco Santander und Credit Suisse./edh/ck



Datum der Analyse: 08.03.2018



