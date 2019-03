ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Johan Ekblom bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Meldung, wonach die niederländische Bank in Italien vorerst auf Geschäfte mit Neukunden verzichten muss. Hintergrund sind Defizite beim Umgang mit Anti-Geldwäscheregeln. Ekblom merkte dazu an, dass der italienische Markt nicht groß genug sei, um Wachstum und Profitabilität des Gesamtkonzerns wesentlich zu beeinflussen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.