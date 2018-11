NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Iberdrola von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben. Iberdrola habe eine klare, wertsteigernde Wachstumsstrategie, begründete Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie sein einzig positives Anlageurteil unter den Aktien der spanischen Versorger. Allgemein schrieb er, dass die regulatorischen Risiken für spanische Versorger zwar deutlich gesunken seien, das Ausmaß möglicher Einschnitte aber immer noch erheblich sei./ck/she



Datum der Analyse: 26.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.