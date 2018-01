LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Iberdrola vor der Veröffentlichung eines Strategieplans auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Dieser dürfte die Steuerreform in den USA thematisieren sowie die Wachstumsaussichten in Südamerika und Kosteneinsparungen, schrieb Analystin Antonella Bianchessi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Spanier verfolgten die attraktivste und beständigste Dividendenpolitik in der Branche der Versorger./bek/mis



Datum der Analyse: 15.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.