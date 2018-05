LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Imperial Brands mit "Overweight" und einem Kursziel von 3350 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz und der operative Gewinn (Ebit) hätten sich seit zweieinhalb Jahren negativ entwickelt, nun aber dürfte sich dieser Trend ins Positive wenden, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Tabakkonzern sei an einem Umkehrpunkt angelangt./bek/ajx



Datum der Analyse: 25.05.2018



