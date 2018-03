FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Zur Vorlage der Jahreszahlen am 14. März habe der Börsenwert des Modeunternehmens um dramatische 7,7 Milliarden Euro geschwankt, schrieb Analyst Warwick Okines in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Start ins neue Geschäftsjahr nannte Okines solide, kappte allerdings seine Schätzungen etwas und sieht mit Blick auf den aktuellen Börsenwert nun attraktive Einstiegschancen./ck/ag



Datum der Analyse: 16.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.