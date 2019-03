LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Inditex von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Resultate für das Ende Januar abgelaufene Geschäftsjahr hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte aber seine langfristige Umsatzschätzung auf vergleichbarer Basis an den Ausblick des Modekonzerns an./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 07:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 08:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.