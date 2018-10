NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Inditex von "Outperform" auf "Top Pick" hochgestuft, das Kursziel aber unverändert auf 32 Euro belassen. Der Textilhändler biete eine globale Plattform im Bereich des Filial- und Online-Handels - mit einer vorzüglichen Lagerbestandskontrolle, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Bilanz mache weitere Rückflüsse an die Aktionäre wahrscheinlich. Er hob die Aktie vor diesem Hintergrund auch auf die Liste der "European Large Cap Best Ideas"./tih/zb



Datum der Analyse: 02.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.