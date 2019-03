FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Infineon-Aktie nach abermals gesenktem Ausblick von 20,80 auf 18,00 Euro reduziert und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während er an seinen Umsatzschätzungen für den Chiphersteller nichts ändere, reduziere er seine operative Margenschätzung und werde auch für die Folgejahre zurückhaltender, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 13:08 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 13:31 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.