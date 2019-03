HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Infineon nach neuerlicher Senkung des Ausblicks von 21 auf 19 Euro gekürzt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auch wenn er den vom Chiphersteller zuletzt im Februar reduzierten Ausblick bereits als "relativ optimistisch" empfunden habe, sei die nun abermalige Absenkung in ihrem Ausmaß doch überraschend, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bisher für das zweite Halbjahr erwartete Markterholung dürfte wohl länger auf sich warten lassen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 14:21 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 14:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.