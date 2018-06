MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon nach angekündigten Wachstumszielen für die kommenden Jahre auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Trotz hoher Investitionen und der darin begründeten gedämpften Margenentwicklung bleibe er für eine Investition in Aktien des Chipkonzerns positiv gestimmt, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Dax-Konzern könne seinen Marktanteil bei Halbleitern für das Energiemanagement in den kommenden zehn Jahren ausbauen./men



Datum der Analyse: 08.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.