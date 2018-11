MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Infineon nach dem Quartalsbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe ein starkes Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den zwei zurückliegenden zwei Jahrzehnten habe sich Infineon deutlich besser geschlagen als der Halbleitermarkt. Dies sollte auch künftig dank der deutlichen Ausrichtung auf die Automobilindustrie der Fall sein, so Hollfelder./ajx/he



Datum der Analyse: 14.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.