LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Infineon nach Ankündigung einer neuen Chipfabrik in Österreich auf "Buy" belassen. Er werte diesen Schritt als Signal des Vertrauens in die längerfristigen Perspektiven des Geschäfts, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek



Datum der Analyse: 21.05.2018



