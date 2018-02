FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 26,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des hohen Auftragseingangs sollte sich das Geschäft des Halbleiterkonzerns auch in den kommenden Quartalen stark entwickeln, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Erwartung einer steigenden Steuerquote habe er jedoch seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2017/18 bis 2019/20 reduziert./edh/ajx



Datum der Analyse: 01.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.