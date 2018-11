ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das kommende Jahr werde eine Abschwächung für den Halbleiterhersteller mit sich bringen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mit Elektrofahrzeugen verbundenen Möglichkeiten wirkten jedoch unterstützend, weshalb der Aktienkurs auf Sicht von zwölf Monaten durchaus Aufwärtspotenzial habe. In den kommenden zwölf Monaten dürften Europas Autohersteller eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen auf den Massenmarkt bringen. Infineon dürfte hierfür den Großteil der Chips für das Energie-Management zuliefern./bek/gl



Datum der Analyse: 15.11.2018



