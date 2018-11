FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und Ausblicksbestätigung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20,80 Euro belassen. Der Chiphersteller habe eine gute Entwicklung mit hohen operativen Margen in den Industriesegmenten verzeichnet, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragslage bleibe gut. Den aktuellen Kursrückgang hält er für übertrieben./ajx/ck



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.