NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller dürfte seine Ziele für das Umsatzwachstum und die Marge im laufenden Geschäftsjahr anheben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er gehe nicht davon aus, dass sich die Aufträge in den Bereich Automobile und Industrie - mit Ausnahme einer gewissen Schwäche in China - deutlich verringert haben./ck/she



Datum der Analyse: 30.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.