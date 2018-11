NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande glaubt, dass der Chiphersteller seine gesteckten Ziele erreicht oder sogar übertroffen haben wird - trotz der Bedenken am Markt hinsichtlich der Schwäche der Automobil- und Industrie-Endmärkte insbesondere in China. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.