NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum vierten Quartal von 43 auf 48 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns habe seine Prognosen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (operatives EPS) für die Jahre 2018 bis 2020. Dennoch bleibe es beim neutralen Votum, da ein Großteil der Erlöse von Intel - die mit Blick auf den PC-Markt - unter Druck stünden./edh/mis



Datum der Analyse: 26.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.