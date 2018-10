LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat Intel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 50 US-Dollar belassen. Intel dürtfe das einzige Unternehmen aus dem Halbleitersektor sein, das die Prognosen im Oktober oder November erhöhen könnte, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern seien seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2018 und 2019 konservativ. Die Aktie sei in jedem Fall kaufenswert./edh/la



Datum der Analyse: 22.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.