NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Bekannt gewordene Probleme mit Prozessoren mit 10-nm-Technik hätten bei dem Chipkonzern die Anleger verschreckt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen würden zwar nicht sofort sichtbar, der strukturelle Druck dürfte sich für den Konzern aber weiter verstärken./gl/tih



Datum der Analyse: 07.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.