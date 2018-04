LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intel vor Zahlen von 55 auf 60 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit positiven Zahlen des US-Halbleiterbranche im ersten Quartal, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sorge, dass viele Endmärkte bereits nahe an ihrem Zenit seien, dürften bleiben. Die Intel-Aktie zähle jedoch nach der Nummer eins, Marvell Technologies, zu seinen Favoriten für 2018. Wegen des wahrscheinlich an Stärke gewinnenden Server-Wachstums habe er das Kursziel hochgesetzt./ck/bek



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.