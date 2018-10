LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der IAG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9,07 auf 7,50 Euro gesenkt. Auf europäische Fluggesellschaften dürften düsterere Zeiten zukommen, schrieb Analyst Mark Manduca in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Angebotslage und die gestiegenen Treibstoffpreise seien der Grund. Die IAG dürfte am Kapitalmarkttag und zur Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal einen pessimistischen Ausblick geben./ck/ajx



Datum der Analyse: 08.10.2018



